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Оккупанты 9 раз открывали огонь: на Донбассе боец получил ранение

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Украина, Вторник 12 октября 2021 08:04
Оккупанты 9 раз открывали огонь: на Донбассе боец получил ранение Фото: боевики 9 раз открывали огонь на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Наталья Скороход

Боевики 9 раз срывали режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки, 11 октября. В результате обстрелов один боец получил рарнение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.

Позиции украинских воинов возле Пивденного враг обстрелял трижды, используя крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие и гранатометы различных систем.

В районе Крымского оккупанты вели огонь дважды из крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В сторону Зайцево и Красногоровки боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов, в район Таловки - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В район Водяного на Приазовье противник вел огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В результате обстрелов один украинский защитник получил ранение.

"Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья - удовлетворительное", - уточнили в ООС.

Также известно, что украинские защитники открывали ответный огонь, чтобы прекратить огневую активность агрессора. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил контролируется.

Напомним, что боевики на Донбассе стягивают тяжелую технику. В жилых районах Луганска и области заметили "Грады" и пушки.

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