Окупанти 9 разів відкривали вогонь: на Донбасі боєць отримав поранення
Бойовики 9 разів зривали режим припинення вогню на Донбасі за минулу добу, 11 жовтня. В результаті обстрілів один боєць отримав поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.
Позиції українських воїнів біля Південного ворог обстріляв тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.
В районі Кримського окупанти вели вогонь двічі з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
У бік Зайцевого та Красногорівки бойовики стріляли з ручних протитанкових гранатометів, в район Талівки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
У район Водяного на Приазов'ї противник вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
В результаті обстрілів один український захисник отримав поранення.
"Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - уточнили в ООС.
Також відомо, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, щоб припинити вогневу активність агресора. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил контролюється.
Нагадаємо, що бойовики на Донбасі стягують важку техніку. У житлових районах Луганська та області помітили "Гради" й гармати.