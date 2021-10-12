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Окупанти 9 разів відкривали вогонь: на Донбасі боєць отримав поранення

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Україна, Вівторок 12 жовтня 2021 08:04
Окупанти 9 разів відкривали вогонь: на Донбасі боєць отримав поранення Фото: бойовики 9 разів відкривали вогонь на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики 9 разів зривали режим припинення вогню на Донбасі за минулу добу, 11 жовтня. В результаті обстрілів один боєць отримав поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

Позиції українських воїнів біля Південного ворог обстріляв тричі, використовуючи великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю та гранатомети різних систем.

В районі Кримського окупанти вели вогонь двічі з великокаліберних кулеметів, станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

У бік Зайцевого та Красногорівки бойовики стріляли з ручних протитанкових гранатометів, в район Талівки - з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У район Водяного на Приазов'ї противник вів вогонь з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В результаті обстрілів один український захисник отримав поранення.

"Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров'я - задовільний", - уточнили в ООС.

Також відомо, що українські захисники відкривали вогонь у відповідь, щоб припинити вогневу активність агресора. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил контролюється.

Нагадаємо, що бойовики на Донбасі стягують важку техніку. У житлових районах Луганська та області помітили "Гради" й гармати.

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