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У оккупантов возникли проблемы с топливом. На заправках Донецка большие очереди

Фото: очередь на АЗС в Донецке (ДАН)
Автор: Наталия Гурковская

На захваченных территориях Донецкой области фиксируется дефицит топлива на заправках. Причины нехватки топлива пока неизвестны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса".

При этом, по данным издания, сейчас на границе с Россией стоят цистерны с топливом и вскоре бензин появится на заправках. В то же время, сроки появления на заправках топлива неизвестны.

Но пока фуры тормозят на границе, в оккупированном Донецке, чтобы найти бензин или газ, нужно прокатиться по всем АЗС города. На тех заправках, где есть топливо, выстраиваются длинные очереди из автомобилей.

Добавим, что за последние несколько недель газ на заправках так называемой "ДНР" подорожал с 19 рублей (около 12 гривен) до 26-29 рублей (16-18 гривен) за литр.

Как сообщалось, на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей снова опустили курс украинской гривны к российскому рублю. Теперь за 1 гривну будут давать всего 1,25 рубля.

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ДонбассДНР