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У окупантів виникли проблеми із паливом. На заправках Донецька великі черги

Фото: черга на АЗС у Донецьку (ДАН)
Автор: Наталія Гурковська

На захоплених територіях Донецької області фіксується дефіцит палива на заправках. Причини нестачі палива наразі невідомі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

При цьому за даними видання, зараз на кордоні з Росією стоять цистерни з паливом і незабаром бензин з'явиться на заправках. Водночас терміни появи на заправках палива невідомі.

Та поки фури гальмують на кордоні, в окупованому Донецьку, щоб знайти бензин чи газ, потрібно проїхатися всіма АЗС міста. На тих заправках, де паливо є, вишиковуються довгі черги з автомобілів.

Додамо, що за останні кілька тижнів газ на заправках так званої "ДНР" подорожчав з 19 рублів (близько 12 гривень) до 26-29 рублів (16-18 гривень) за літр.

Як повідомлялося, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей знову опустили курс української гривні до російського рубля. Тепер за 1 гривню даватимуть лише 1,25 рубля.

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