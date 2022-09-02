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На оккупированном Донбассе снова опустили курс гривны: что изменилось

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Донецк, Луганск, Пятница 02 сентября 2022 16:58
На оккупированном Донбассе снова опустили курс гривны: что изменилось Фото: за гривну на оккупированном Донбассе будут давать всего 1,25 рубля (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей снова опустили курс украинской гривны к российскому рублю. Теперь за 1 гривну будут давать всего 1,25 рубля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сепаратистские СМИ.

Сообщается, что оккупационные администрации с 5 сентября вводят новый обменный курс. Согласно "указам" главарей так называемых "ЛДНР", устанавливается размере 1,25 российских рубля за 1 украинскую гривну.

Отметим, с 25 июня 2022 года действовал курс 1,5 рубля за 1 гривну. До 6 сентября по этому курсу будет проводиться безналичная конвертация.

"При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 1,25 российского рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону", - сообщило так называемое "правительство ЛНР".

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало прогноз по курсу гривны на нынешнюю осень.

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