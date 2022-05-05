Окупантів за участь у війні проти України нагороджують медалями Другої світової, - ГУР
Російських військових за участь у війні проти України нагороджують медалями. Окупантам видають відзнаки для ветеранів Другої світової війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони.
"Напередодні 9 травня, за вчинення геноциду народу України та нищення інфраструктури української держави, військовослужбовців 54 бригади управління 35 загальновійськової армії східного військового округу армії країни-окупанта (в/ч 53790), що дислокується у місті Бєлогорськ, нагороджують медалями "Жукова", "Суворова", "За отвагу" та орденами "Мужество"", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що медаль "Жукова" призначена для ветеранів Другої світової, органів НКВС, збройних сил СРСР та особам, які перенесли блокаду.
Воєнна розвідка опублікувала список російських військових, які отримають відповідні "нагороди".
Нагадаємо, розвідка встановила, що окупанти планують провести у блокадному Маріуполі "парад" на 9 травня.
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