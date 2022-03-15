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Оккупантов разбили на аэродроме под Херсоном. Что сейчас происходит в городе

Автор: Сергей Пышкин

Украинские защитники нанесли удар по оккупантах, которые были сосредоточены на территории военного аэродрома под Херсоном в селе Чернобаевка. Российские военные начали убегать.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Николаевской ОГА и председателя ОГА Виталия Кима.

"После работы ВСУ по Чернобаевке, через Херсон в сторону от Николаевской области, чешет колонна оккупантов. Люди говорят, что они убегают. Это правда", - отметил Ким.

Также глава Николаевской ОГА добавил, что до него дошли слухи о том, что оккупанты распространяют дезинформацию по Херсону о якобы массированном обстреле со стороны украинских военных.

"Я вас уверяю, украинские ВСУ не планируют и никогда в жизни не будут обстреливать Херсон. Возможно это они собираются обстрелять Херсон поэтому, пожалуйста, следите за новостями и перемещением",- добавил Ким.

Стоит добавить, что местные жители Херсона также подтверждают факт того, что российские оккупанты прибегли к бегству из города.

"Все! Рашисты бегут из Херсона! Военную базу наши только что разбили возле пгт Чернобаевка", - пишет житель Херсона.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 13 марта депутаты облсовета Херсонской области и городского совета Мелитополя приняли срочное обращение о том, что эти территории были и в дальнейшем будут суверенными территориями Украины.

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