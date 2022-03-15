Оккупантов разбили на аэродроме под Херсоном. Что сейчас происходит в городе

"После работы ВСУ по Чернобаевке, через Херсон в сторону от Николаевской области, чешет колонна оккупантов. Люди говорят, что они убегают. Это правда", - отметил Ким.

Также глава Николаевской ОГА добавил, что до него дошли слухи о том, что оккупанты распространяют дезинформацию по Херсону о якобы массированном обстреле со стороны украинских военных.

"Я вас уверяю, украинские ВСУ не планируют и никогда в жизни не будут обстреливать Херсон. Возможно это они собираются обстрелять Херсон поэтому, пожалуйста, следите за новостями и перемещением",- добавил Ким.

Стоит добавить, что местные жители Херсона также подтверждают факт того, что российские оккупанты прибегли к бегству из города.

"Все! Рашисты бегут из Херсона! Военную базу наши только что разбили возле пгт Чернобаевка", - пишет житель Херсона.