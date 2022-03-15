Окупантів розбили на аеродромі під Херсоном. Що зараз відбувається у місті

Українські захисники завдали удару по окупантах, які були зосереджені на території військового аеродрому під Херсоном у селі Чорнобаївка. Російські військові почали втікати.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Миколаївської ОДА та голови ОДА Віталія Кіма.
"Після роботи ЗСУ по Чорнобаївці, через Херсон у бік від Миколаївської області, чухає колона окупантів. Люди кажуть, що вони тікають. Це правда",- відзначив Кім.
Також голова Миколаївської ОДА додав, що до нього дійшли чутки про те, що окупанти поширюють дезінформацію по Херсону про, нібито, масований обстріл з боку українських військових.
"Я вас запевняю, українські ЗСУ не планують і ніколи в житті не будуть обстрілювати Херсон. Можливо це вони збираються обстріляти Херсон, тому, будь ласка, слідкуйте за новинами та переміщенням",- додав Кім.
Варто додати, що місцеві мешканці Херсону також підтверджують факт того, що російські окупанти вдалися до втечі з міста.
"Усе! Рашисти біжать із Херсона! Військову базу наші щойно розбили біля смт Чорнобаївка",- пише мешканець Херсону.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що 13 березня депутати облради Херсонської області та міської ради Мелітополя ухвалили термінове звернення про те, що ці території були й надалі будуть суверенними територіями України.
Війна Росії проти України триває двадцятий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.