У оккупантов новое требование для открытия КПВВ на Донбассе. Хотят контактов санврачей

По его словам, на заседании гуманитарной подгруппы ТКГ оккупанты придумали новый повод не открывать КПВВ.

"… требуют прямых контактов санитарных врачей ОРДЛО и Украины "для решения проблемы коронавирусных ограничений". Это звучит странно, поскольку еще в конце года Украина со своей стороны сняла все ограничения для въезда, связанные с COVID", - отметил Гармаш.

Он уточнил, что украинская сторона не требует от жителей ОРДЛО никаких справок о вакцинации.

"Поэтому, непонятно, как наши санитарные врачи могут повлиять на то, чтоб ОРДЛО сняли такие ограничения со своей стороны. Просто снимите их также как мы, и все", - добавил он.