NYT опубликовал радиопереговоры российских военных под Киевом о нехватке запасов

Российские оккупанты во время своего вторжения в Макаров недалеко от Киева испытывали сложности с логистикой и нехватку запасов топлива, воды и провизии, а также проблемы со связью, что подтверждают перехваченные радиопереговоры захватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ New York Times.
Так, журналисты проанализировали десятки радиопередач с поля боя в этом районе в самом начале войны.
"Мы сосредоточились на радиоперехватах за первые 24 часа штурма российскими войсками Макарова, города к западу от Киева, расположенного вдоль стратегической трассы Е-40. Перехваты дают редкое откровенное представление об операциях армии вторжения", - говорится в публикации.
Для подтверждения, что речь идет о переговорах именно войск РФ в Киевской области, были сопоставлены данные украинской стороны, репортажи российских подразделений, данные о геолокации, видео и фото о технике оккупантов и боях в Мотыжине и Макарове.
Как следует из перехватов, у российских военных фиксируются сбои связи и задержки срочных запросов об огневой поддержке с воздуха на фоне значительных потерь наземных сил, о критической нехватке топлива, еды и воды, предупреждения, что "техника стает на дороге".
Кроме того, в трансляции звучит приказ бить из артиллерии по всему жилому кварталу Макарова, как только рашисты заберут от туда свое "хозяйство" - очевидно, имеется в виду военная техника.
"Это может быть военным преступлением", - отмечается в публикации.
Напомним, ранее в Генштабе ВСУ рассказали о бунте 300 российских солдат под Ахтыркой, которые отказались выполнять приказ командования и идти в бой.
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