NYT опубликовал радиопереговоры российских военных под Киевом о нехватке запасов

Так, журналисты проанализировали десятки радиопередач с поля боя в этом районе в самом начале войны.

"Мы сосредоточились на радиоперехватах за первые 24 часа штурма российскими войсками Макарова, города к западу от Киева, расположенного вдоль стратегической трассы Е-40. Перехваты дают редкое откровенное представление об операциях армии вторжения", - говорится в публикации.

Для подтверждения, что речь идет о переговорах именно войск РФ в Киевской области, были сопоставлены данные украинской стороны, репортажи российских подразделений, данные о геолокации, видео и фото о технике оккупантов и боях в Мотыжине и Макарове.

Как следует из перехватов, у российских военных фиксируются сбои связи и задержки срочных запросов об огневой поддержке с воздуха на фоне значительных потерь наземных сил, о критической нехватке топлива, еды и воды, предупреждения, что "техника стает на дороге".

Кроме того, в трансляции звучит приказ бить из артиллерии по всему жилому кварталу Макарова, как только рашисты заберут от туда свое "хозяйство" - очевидно, имеется в виду военная техника.

"Это может быть военным преступлением", - отмечается в публикации.