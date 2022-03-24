NYT опублікував радіопереговори російських військових під Києвом про нестачу запасів

Так, журналісти проаналізували десятки радіопередач з поля бою в цьому районі на самому початку війни.

"Ми зосередилися на радіоперехопленнях за перші 24 години штурму російськими військами Макарова, міста на захід від Києва, розташованого вздовж стратегічної траси Е-40. Перехоплення дають рідкісне відверте уявлення про операції армії вторгнення", - йдеться в публікації.

Для підтвердження, що мова йде про переговори саме військ РФ в Київській області, були зіставлені дані української сторони, репортажі російських підрозділів, дані про геолокацію, відео і фото про техніку окупантів та бої в Мотижині та Макарові.

Як випливає з перехоплень, у російських військових фіксуються збої зв'язку і затримки термінових запитів про вогневу підтримку з повітря на фоні значних втрат наземних сил, про критичну нестачу палива, їжі та води, попередження, що "техніка стає на дорозі".

Крім того, в трансляції звучить наказ бити з артилерії по всьому житловому кварталу Макарова, як тільки рашисти заберуть від туди своє "господарство" - очевидно, мається на увазі військова техніка.

"Це може бути військовим злочином", - відзначається в публікації.