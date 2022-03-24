RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

NYT опублікував радіопереговори російських військових під Києвом про нестачу запасів

Фото: трофейний російський "Буратіно" (t.me/Tsaplienko)
Автор: Володимир Костирін

Російські окупанти під час свого вторгнення в Макаров недалеко від Києва стикнулися зі складнощами з логістикою і браком запасів палива, води і провізії, а також проблемами зі зв'язком, що підтверджують перехоплені радіопереговори загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналіз New York Times.

Так, журналісти проаналізували десятки радіопередач з поля бою в цьому районі на самому початку війни.

"Ми зосередилися на радіоперехопленнях за перші 24 години штурму російськими військами Макарова, міста на захід від Києва, розташованого вздовж стратегічної траси Е-40. Перехоплення дають рідкісне відверте уявлення про операції армії вторгнення", - йдеться в публікації.

Для підтвердження, що мова йде про переговори саме військ РФ в Київській області, були зіставлені дані української сторони, репортажі російських підрозділів, дані про геолокацію, відео і фото про техніку окупантів та бої в Мотижині та Макарові.

Як випливає з перехоплень, у російських військових фіксуються збої зв'язку і затримки термінових запитів про вогневу підтримку з повітря на фоні значних втрат наземних сил, про критичну нестачу палива, їжі та води, попередження, що "техніка стає на дорозі".

Крім того, в трансляції звучить наказ бити з артилерії по всьому житловому кварталу Макарова, як тільки рашисти заберуть від туди своє "господарство" - очевидно, мається на увазі військова техніка.

"Це може бути військовим злочином", - відзначається в публікації.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ розповіли про бунт 300 російських солдатів під Охтиркою, які відмовилися виконувати наказ командування і йти в бій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяКиївська областьВійна Росії проти України