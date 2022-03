NYT опубликовал радиопереговоры российских военных под Киевом о нехватке запасов

Так, журналисты проанализировали десятки радиопередач с поля боя в этом районе в самом начале войны.

"Мы сосредоточились на радиоперехватах за первые 24 часа штурма российскими войсками Макарова, города к западу от Киева, расположенного вдоль стратегической трассы Е-40. Перехваты дают редкое откровенное представление об операциях армии вторжения", - говорится в публикации.

Для подтверждения, что речь идет о переговорах именно войск РФ в Киевской области, были сопоставлены данные украинской стороны, репортажи российских подразделений, данные о геолокации, видео и фото о технике оккупантов и боях в Мотыжине и Макарове.

Soon, we hear Russian troops on the radio giving battlefield updates — and openly disclosing attack plans for anyone to hear. Here, they're claiming they shot down an Ukrainian helicopter with “two Strela [missiles].” pic.twitter.com/5jAnO8oRRw — Christiaan Triebert (@trbrtc) March 23, 2022

In this series of exchanges, we hear how comms failures delay urgent requests for Russian air support amid mounting casualties. Thirty minutes after the unit requested help: “You forgot about air support, [expletive] air support! You forgot!” pic.twitter.com/GkGjgFqLne — Christiaan Triebert (@trbrtc) March 23, 2022

Как следует из перехватов, у российских военных фиксируются сбои связи и задержки срочных запросов об огневой поддержке с воздуха на фоне значительных потерь наземных сил, о критической нехватке топлива, еды и воды, предупреждения, что "техника стает на дороге".

The language is often raw. In this transmission, an intention to strike is disclosed. “Give me all the coordinates, let's make strikes. We'll [expletive] blow them apart into pieces, these [expletive] [expletive]. Over.” pic.twitter.com/2ub6nj9MGe — Christiaan Triebert (@trbrtc) March 23, 2022

This transmission is about a battle in Motyzhyn, a village southeast of Makariv, in which call sign YUG-95 reports his unit pulled out of the battle and lost an armored tracked vehicle called an MT-LB. pic.twitter.com/UmJ0sOBcVk — Christiaan Triebert (@trbrtc) March 23, 2022

Кроме того, в трансляции звучит приказ бить из артиллерии по всему жилому кварталу Макарова, как только рашисты заберут от туда свое "хозяйство" - очевидно, имеется в виду военная техника.

"Это может быть военным преступлением", - отмечается в публикации.

In another transmission, we hear the repeated order to cover the entire residential neighbourhood with artillery after the “property” (хозяйство) has been removed — a likely codeword for Russian personnel or equipment. This could be a war crime. pic.twitter.com/PFrEiF1irV — Christiaan Triebert (@trbrtc) March 23, 2022