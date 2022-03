NYT опублікував радіопереговори російських військових під Києвом про нестачу запасів

Так, журналісти проаналізували десятки радіопередач з поля бою в цьому районі на самому початку війни.

"Ми зосередилися на радіоперехопленнях за перші 24 години штурму російськими військами Макарова, міста на захід від Києва, розташованого вздовж стратегічної траси Е-40. Перехоплення дають рідкісне відверте уявлення про операції армії вторгнення", - йдеться в публікації.

Для підтвердження, що мова йде про переговори саме військ РФ в Київській області, були зіставлені дані української сторони, репортажі російських підрозділів, дані про геолокацію, відео і фото про техніку окупантів та бої в Мотижині та Макарові.

Soon, we hear Russian troops on the radio giving battlefield updates — and openly disclosing attack plans for anyone to hear. Here, they're claiming they shot down an Ukrainian helicopter with “two Strela [missiles].” pic.twitter.com/5jAnO8oRRw — Christiaan Triebert (@trbrtc) March 23, 2022

In this series of exchanges, we hear how comms failures delay urgent requests for Russian air support amid mounting casualties. Thirty minutes after the unit requested help: “You forgot about air support, [expletive] air support! You forgot!” pic.twitter.com/GkGjgFqLne — Christiaan Triebert (@trbrtc) March 23, 2022

Як випливає з перехоплень, у російських військових фіксуються збої зв'язку і затримки термінових запитів про вогневу підтримку з повітря на фоні значних втрат наземних сил, про критичну нестачу палива, їжі та води, попередження, що "техніка стає на дорозі".

The language is often raw. In this transmission, an intention to strike is disclosed. “Give me all the coordinates, let's make strikes. We'll [expletive] blow them apart into pieces, these [expletive] [expletive]. Over.” pic.twitter.com/2ub6nj9MGe — Christiaan Triebert (@trbrtc) March 23, 2022

This transmission is about a battle in Motyzhyn, a village southeast of Makariv, in which call sign YUG-95 reports his unit pulled out of the battle and lost an armored tracked vehicle called an MT-LB. pic.twitter.com/UmJ0sOBcVk — Christiaan Triebert (@trbrtc) March 23, 2022

Крім того, в трансляції звучить наказ бити з артилерії по всьому житловому кварталу Макарова, як тільки рашисти заберуть від туди своє "господарство" - очевидно, мається на увазі військова техніка.

"Це може бути військовим злочином", - відзначається в публікації.

In another transmission, we hear the repeated order to cover the entire residential neighbourhood with artillery after the "property" (ГОСПОДАРСТВО) has been removed — a likely codeword for Russian personnel or equipment. This could be a war crime. pic.twitter.com/PFrEiF1irV — Christiaan Triebert (@trbrtc) March 23, 2022