У оккупантов катастрофические проблемы с обеспечением: что им приходится есть

Из-за проблем с обеспечением российским оккупантам даже нечего есть. Потому они начали есть собак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на переписку российского захватчика, которую перехватила СБУ.

На это его товарищ говорит, что на российском ТВ "рисуют только победы". На это он отвечает просто: "Пусть сюда идут и рисуют".

По словам захватчика, у них нет продовольствия, потому что в армии отсутствует логистика, и продукты "просто не могут доставить".

"Все х*ево. Нас укры е*ут, как молодых. Собак едим, жрать нечего. Сегодня йорка ели. Йоркширского терьера", - пишет своему знакомому рашист, расположившийся на временно оккупированной территории Херсонской области.

Напомним, как сообщало ГУР, чтобы избежать ответственности за потерю техники, командиры частей материально-технического обеспечения оккупационных войск запрещают водителям осуществлять эвакуацию раненых и подвозить продукты и горючее в передовые подразделения. Более 3 тыс. тыловых автомобилей армии агрессора продолжают храниться в пунктах постоянной дислокации.

Так, с начала военного вторжения в Украину войска материально-технического обеспечения РФ уже задействовали более 45% имеющейся автомобильной техники. Однако оказалось, что вся логистическая схема россиян не может обеспечить потребности значительного количества войск на расстоянии свыше 100 км от собственной границы. Защитники Украины уже уничтожили более 2,2 тыс. автомобилей и автоцистерн оккупантов.

Ранее Служба безопасности Украины опубликовала разговор оккупанта, заявившего, что Россия не рассчитывала на долгую войну в Украине.

Также стало известно, что у российских военных, дислоцирующихся на Изюмском направлении, скудное материальное обеспечение. Жители сел района удивлены внешним видом оккупантов, которым приходится одевать женские лосины.

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