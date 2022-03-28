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Окупантів вже в 12-й раз розбили в Чорнобаївці, - Арестович

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Чорнобаївка, Понеділок 28 березня 2022 01:58
Окупантів вже в 12-й раз розбили в Чорнобаївці, - Арестович Фото: радник офісу президента Олексій Арестович (facebook.com/assistantschool)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові завдали на аеродромі в Чорнобаївці Херсонської області чергового удару по російських окупантах - вже дванадцятий раз.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави офісу президента Олексія Арестовича.

"Приємний, хоча і закономірний сюрприз - Чорнобаївка -12, трапилася і продовжує траплятися прямо зараз", - йдеться в повідомленні.

Також Арестович зазначив, що зараз противник переніс основні зусилля на східну частину України, сконцентрувавшись на зоні ООС і на спробах захопити блокований Маріуполь, а також пробує "за всяку ціну" оточити війська ЗСУ між ізюмом і Волновахою.

"Під Ізюмом - важкі бої, за одними даними - противник просунувся, за іншими - наші його піджали злегка. У будь-якому випадку, там зараз йде важка бойова робота і буде багато інформації та дезінформації одночасно", - пише він.

Раніше повідомлялося, що на аеродромі в Чорнобаївці ЗСУ ліквідували командувача 49-ї загальновійськової армії РФ генерал-лейтенанта Якова Рязанцева.

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Чернобаевка Війна Росії проти України
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