Оккупантам запрещают отступать под Бахмутом. Командиры угрожают расстрелом, - перехват ГУР
Российские войска расширяют деятельность "заградительных отрядов" в Донецкой области. Оккупантам запрещают отступать, угрожая смертю.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.
В ГУР рассказали, что россияне попытались провести "контратаку" под Бахмутом. Для этого 4-я отдельная мотострелковая бригада 2-го армейского корпуса РФ ("ЛНР") нанесла артиллерийские удары по позициям ВСУ. Однако после ответа и выдвижения вперед украинских сил оккупанты начали отступать с огневых позиций.
"Чтобы остановить побег, командиры подразделений были вынуждены в очередной раз напомнить подчиненным о запрете самовольного ухода с позиций, а также о возможном открытии по ним огня со стороны тыловых "заградительных отрядов", - отмечают в ГУР.
В перехваченном разговоре один из российских командиров просит напомнить военным о приказе №222. По данным ГУР, этот приказ аналогичен сталинскому - №227 от 28 июня 1942 года, - согласно которому советским военнослужащим стреляли в спину, закрывая возможность для отступления.
Напомним, ранее мы писали, что российские войска продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении (Донецкая область). Частичные успехи оккупантов заметны под Бахмутом.
Однако, по данным ISW, россияне ведут бессмысленные наступательные операции возле Донецка и Бахмута вместо того, чтобы сосредоточиться на обороне от украинских контрнаступлений, прогресс которых продолжается.
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