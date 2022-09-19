Окупантам забороняють відступати під Бахмутом. Командири загрожують розстрілом, - перехоплення ГУР

У ГУР розповіли, що росіяни спробували провести "контратаку" під Бахмутом. Для цього 4-а окрема мотострілецька бригада 2-го армійського корпусу РФ ("ЛНР") завдала артилерійських ударів по позиціях ЗСУ. Однак після відповіді та висування вперед українських сил окупанти почали відступати з вогневих позицій.

"Щоб зупинити втечу, командири підрозділів були змушені вкотре нагадати підлеглим про заборону самовільного звільнення з позицій, а також про можливе відкриття по них вогню з боку тилових "загороджувальних загонів", - зазначають у ГУР.

У перехопленій розмові один із російських командирів просить нагадати військовим про наказ №222. За даними ГУР, цей наказ аналогічний сталінському - №227 від 28 червня 1942 року - згідно з яким радянським військовослужбовцям стріляли в спину, закриваючи можливість для відступу.