Оккупантам в Крыму не хватает воды на развитие военных объектов, - МИД

Под предлогом "гуманитарной необходимости" российской оккупационной власти в Крыму не хватает воды на ускоренное развитие военных объектов. Украина водоснабжение возобновит только после деоккупации полуострова.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Украины.

В МИД заявили, что такие действия государства-оккупанта явлюется военным преступлением.

"Очевидным является и тот факт, что потребность в водных ресурсах увеличивается на фоне колонизации полуострова - стремительного роста населения в рамках целенаправленной политики замены демографического состава Крыма", - говорится в заявлении.

Также в Украине ответили на обвинения России в нарушении прав человека.

"Любые заявления о якобы нарушении норм международного права Украиной в связи с прекращением водоснабжения являются ничтожными с точки зрения международного права и, очевидно, призваны на то, чтобы "назначить виновного" за расходы, которые несет РФ уже седьмой год в результате незаконной оккупации Крыма и развертывания масштабной милитаризации полуострова, за которую платят российские налогоплательщики", - говорится в заявлении

Отметим, в России ранее заявили, что "водная блокада Крыма" может расцениваться как "нарушение Украиной своих правозащитных обязательств, закрепленных в международных документах".

Напомним, в ООН назвали распространенные нарушение прав человека на оккупированных территориях Крыма и Донбасса; выводы организации основываются на анализе свыше 3 тысяч судебных документов.

Кроме того, глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук допустил возобновление водоснабжения в Крым.