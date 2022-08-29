Оккупант жалуется на отсутствие помощи и плохую связь: перехват ГУР

Российский оккупант рассказал о тяжелом положении на фронте, отсутствии подмоги и плохой связи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
В очередном перехваченном разговоре оккупант рассказал своему знакомому об отсутствии должной помощи. По словам военного РФ, у них есть связь, однако скоро она может исчезнуть.
"Хорошего здесь вообще очень мало. Раненых много. Тяжелые", - говорит военный.
Также он пояснил, что помощь на которую они ожидают должна прийти, но пробиться к ним почти невозможно.
"Вроде собирается прислать, но не могут пробиться", - отметил оккупант.
Напомним, что оккупанты готовы себя калечить, чтобы вернуться домой. ГУР опубликовало перехват разговора русских.
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