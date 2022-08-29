Оккупант жалуется на отсутствие помощи и плохую связь: перехват ГУР

В очередном перехваченном разговоре оккупант рассказал своему знакомому об отсутствии должной помощи. По словам военного РФ, у них есть связь, однако скоро она может исчезнуть.

"Хорошего здесь вообще очень мало. Раненых много. Тяжелые", - говорит военный.

Также он пояснил, что помощь на которую они ожидают должна прийти, но пробиться к ним почти невозможно.

"Вроде собирается прислать, но не могут пробиться", - отметил оккупант.