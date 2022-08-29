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Оккупант жалуется на отсутствие помощи и плохую связь: перехват ГУР

Фото: оккупант рассказал об отсутствии помощи и плохой связи (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский оккупант рассказал о тяжелом положении на фронте, отсутствии подмоги и плохой связи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

В очередном перехваченном разговоре оккупант рассказал своему знакомому об отсутствии должной помощи. По словам военного РФ, у них есть связь, однако скоро она может исчезнуть.

"Хорошего здесь вообще очень мало. Раненых много. Тяжелые", - говорит военный.

Также он пояснил, что помощь на которую они ожидают должна прийти, но пробиться к ним почти невозможно.

"Вроде собирается прислать, но не могут пробиться", - отметил оккупант.

Напомним, что оккупанты готовы себя калечить, чтобы вернуться домой. ГУР опубликовало перехват разговора русских.

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