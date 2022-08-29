RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупант скаржиться на відсутність допомоги та поганий зв’язок: перехоплення ГУР

Фото: Окупант розказав про відсутність допомоги та поганий зв’язок (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російський окупант розповів про тяжке становище на фронті, відсутність підмоги та поганий зв'язок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ГУР МО України.

В черговій перехопленій розмові окупант розповів своєму знайомому про відсутність належної допомоги. За словами військового РФ, у них є зв'язок, проте скоро він може зникнути.

"Гарного тут взагалі дуже мало. Поранених багато. Тяжкі", - каже військовий.

Також він пояснив, що допомога на яку вони очікують повинна прийти, але пробитись до них майже неможливо.

"Начебто збирається надіслати, але не можуть пробитись", - зазначив окупант.

Нагадаємо, що окупанти готові себе калічити, щоб повернутися додому. ГУР опублікувало перехоплення розмови росіян.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні