Оккупанты принудительно вывозят людей в Россию из Изюма

Российские оккупанты начали принудительный вывоз граждан Украины в Россию из Изюма. Также проводят фильтрационные мероприятия.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
"На Слобожанщине, в городе Изюм, противник проводит фильтрационные мероприятия и принудительный вывоз местных жителей на территорию Российской Федерации", - пишет Генштаб.
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