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Окупанти примусово вивозять людей до Росії з Ізюму

Фото: окупант примусово вивозить людей до Росії з Ізюму (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські окупанти розпочали примусове вивезення громадян України до Росії з Ізюма. Також проводять фільтраційні заходи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

"На Слобожанщині, в місті Ізюм, противник проводить фільтраційні заходи та примусове вивезення місцевих жителів на територію російської федерації", - пише Генштаб.

Війна Росії проти України триває сорок днів. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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