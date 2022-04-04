Окупанти примусово вивозять людей до Росії з Ізюму

Російські окупанти розпочали примусове вивезення громадян України до Росії з Ізюма. Також проводять фільтраційні заходи.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
"На Слобожанщині, в місті Ізюм, противник проводить фільтраційні заходи та примусове вивезення місцевих жителів на територію російської федерації", - пише Генштаб.
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