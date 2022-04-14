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Оккупант в предсмертном послании призвал брата не ехать на войну в Украину, - СБУ

Российской военный (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Татьяна Самарук

Российский оккупант оставил предсмертное послание родному брату. В частности, он призвал его не ехать на войну в Украину, ведь вернуться домой живым шансов не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на СБУ.

О предостережениях российского оккупанта родному брату свидетельствует голосовое сообщение, которое Служба безопасности нашла в телефоне погибшего захватчика.

"Асвабадитель" пытался предостеречь своего брата, что с открытым уголовным делом за дезертирство еще можно жить, а единственный путь вернуться с войны в Украине - поехать "грузом 200", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оккупанта картинка "большой русской армии" оказалась совсем не радостной.

Захватчик рассказал, что российскому командованию до них безразлично. "Здесь вообще за людей никого не считают, всем по**й. У нас люди, бл*, просто так умирают... их тела даже не забирают. Если ты отбился от колонны, не туда повернул - всем по**й, тебя никто искать не будет", - говорится в записи.

Ранее мы сообщали, что СБУ предотвратила создание "народных республик" в западных областях Украины.

Также мы писали, что СБУ задержала агента РФ, сделавшего в Украине серьезную карьеру.

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