Оккупант в предсмертном послании призвал брата не ехать на войну в Украину, - СБУ

Российский оккупант оставил предсмертное послание родному брату. В частности, он призвал его не ехать на войну в Украину, ведь вернуться домой живым шансов не будет.

Об этом сообщает РБК-Украина из ссылки на СБУ .

О предостережениях российского оккупанта родному брату свидетельствует голосовое сообщение, которое Служба безопасности нашла в телефоне погибшего захватчика.

"Асвабадитель" пытался предостеречь своего брата, что с открытым уголовным делом за дезертирство еще можно жить, а единственный путь вернуться с войны в Украине - поехать "грузом 200", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для оккупанта картинка "большой русской армии" оказалась совсем не радостной.

Захватчик рассказал, что российскому командованию до них безразлично. "Здесь вообще за людей никого не считают, всем по**й. У нас люди, бл*, просто так умирают... их тела даже не забирают. Если ты отбился от колонны, не туда повернул - всем по**й, тебя никто искать не будет", - говорится в записи.