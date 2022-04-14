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Окупант у передсмертному посланні закликав брата не їхати на війну в Україну, - СБУ

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Четвер 14 квітня 2022 15:34
Окупант у передсмертному посланні закликав брата не їхати на війну в Україну, - СБУ Російській військовий (facebook.com.mod.mil.rus)
Автор: Тетяна Самарук

Російський окупант залишив передсмертне послання рідному брату. Зокрема, він закликав його не їхати на війну в Україну, адже повернутися додому живим шансів не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на СБУ.

Про застереження російського окупанта рідному брату свідчить голосове повідомлення, яке Служба безпеки знайшла у телефоні загиблого загарбника.

"Асвабадітєль" намагався застерегти свого брата, що з відкритою кримінальною справою за дезертирство ще можна жити, а єдиний шлях повернутися з війни в Україні - поїхати "вантажем 200", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для окупанта картинка "великої руZZкої армії" виявилась зовсім не радісною.

Загарбник розповів, що російському командуванню до них байдуже. "Тут взагалі за людей нікого не вважають, всім по**й. У нас люди, бл*, просто так вмирають… їхні тіла навіть не забирають. Якщо ти відбився від колони, не туди повернув - всім по**й, тебе ніхто шукати не буде", - йдеться у записі.

Раніше ми повідомляли, що СБУ запобігла створенню "народних республік" у західних областях України.

Також ми писали, що СБУ затримала агента РФ, який зробив в Україні серйозну кар’єру.

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