Окупант у передсмертному посланні закликав брата не їхати на війну в Україну, - СБУ
Російський окупант залишив передсмертне послання рідному брату. Зокрема, він закликав його не їхати на війну в Україну, адже повернутися додому живим шансів не буде.
Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на СБУ.
Про застереження російського окупанта рідному брату свідчить голосове повідомлення, яке Служба безпеки знайшла у телефоні загиблого загарбника.
"Асвабадітєль" намагався застерегти свого брата, що з відкритою кримінальною справою за дезертирство ще можна жити, а єдиний шлях повернутися з війни в Україні - поїхати "вантажем 200", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для окупанта картинка "великої руZZкої армії" виявилась зовсім не радісною.
Загарбник розповів, що російському командуванню до них байдуже. "Тут взагалі за людей нікого не вважають, всім по**й. У нас люди, бл*, просто так вмирають… їхні тіла навіть не забирають. Якщо ти відбився від колони, не туди повернув - всім по**й, тебе ніхто шукати не буде", - йдеться у записі.
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