Окупант у передсмертному посланні закликав брата не їхати на війну в Україну, - СБУ

Російський окупант залишив передсмертне послання рідному брату. Зокрема, він закликав його не їхати на війну в Україну, адже повернутися додому живим шансів не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посилання на СБУ .

Про застереження російського окупанта рідному брату свідчить голосове повідомлення, яке Служба безпеки знайшла у телефоні загиблого загарбника.

"Асвабадітєль" намагався застерегти свого брата, що з відкритою кримінальною справою за дезертирство ще можна жити, а єдиний шлях повернутися з війни в Україні - поїхати "вантажем 200", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для окупанта картинка "великої руZZкої армії" виявилась зовсім не радісною.

Загарбник розповів, що російському командуванню до них байдуже. "Тут взагалі за людей нікого не вважають, всім по**й. У нас люди, бл*, просто так вмирають… їхні тіла навіть не забирають. Якщо ти відбився від колони, не туди повернув - всім по**й, тебе ніхто шукати не буде", - йдеться у записі.