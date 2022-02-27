Оккупант открывает огонь по гражданским. ГСЧС призывает не покидать укрытие при возможности

Русские военные открывают огонь из всего имеющегося вооружения по гражданском. ГСЧС призывает всех при возможности не покидать укрытие.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС
Согласно данным ГСЧС за последние дни:
"Этот трагический список к сожалению пополняется. Поэтому мы обращаемся ко всем с просьбой не подвергать себя опасности. Находиться по возможности в укрытиях. Соблюдать предупредительные сигналы и рекомендации местных органов власти", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что информация о попадании в пункт захоронения ядерных отходов при обстреле Киева не подтвердилась.