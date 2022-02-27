Окупант відкриває вогонь по цивільнім. ДСНС закликає не покидати укриття при можливості

Російські військові відкривають вогонь з усього наявного озброєння по цивільнім. ДСНС закликає усіх при можливості не покидати укриття.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС
Згідно з даними ДСНС за останні дні:
"Цей трагічний список на жаль поповнюється. Тому ми звертаємося до всіх з проханням не наражати себе на небезпеку. Находитись за можливості в укриттях. Дотримуватись попереджувальних сигналів та рекомендацій місцевих органів влади", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що інформація про влучення в пункт захоронення ядерних відходів при обстрілі Києва не підтвердилася.