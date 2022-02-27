Оккупант открывает огонь по гражданским. ГСЧС призывает не покидать укрытие при возможности
Фото: ГСЧС призывает не покидать укрытие при возможности (facebook.com/Zhyvytskyy)
Русские военные открывают огонь из всего имеющегося вооружения по гражданском. ГСЧС призывает всех при возможности не покидать укрытие.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС
Согласно данным ГСЧС за последние дни:
- в Харькове снаряд попал в 9-этажку, в результате чего погибла женщина;
- в Сумах в результате обстрела погиб мужчина и ранили женщину;
- в Киевской области в результате попадания в жилой дом снаряда погибли 3 человека;
- в Киеве во время обстрела ангара и многоэтажки погиб 2 человека и 6 пострадали;
- вчера в Киеве погибли 6 гражданских.
"Этот трагический список к сожалению пополняется. Поэтому мы обращаемся ко всем с просьбой не подвергать себя опасности. Находиться по возможности в укрытиях. Соблюдать предупредительные сигналы и рекомендации местных органов власти", - пишет пресс-служба.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что информация о попадании в пункт захоронения ядерных отходов при обстреле Киева не подтвердилась.