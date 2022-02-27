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Оккупант открывает огонь по гражданским. ГСЧС призывает не покидать укрытие при возможности

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Воскресенье 27 февраля 2022 11:57
Оккупант открывает огонь по гражданским. ГСЧС призывает не покидать укрытие при возможности Фото: ГСЧС призывает не покидать укрытие при возможности (facebook.com/Zhyvytskyy)
Автор: Сергей Пышкин

Русские военные открывают огонь из всего имеющегося вооружения по гражданском. ГСЧС призывает всех при возможности не покидать укрытие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС

Согласно данным ГСЧС за последние дни:

"Этот трагический список к сожалению пополняется. Поэтому мы обращаемся ко всем с просьбой не подвергать себя опасности. Находиться по возможности в укрытиях. Соблюдать предупредительные сигналы и рекомендации местных органов власти", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что информация о попадании в пункт захоронения ядерных отходов при обстреле Киева не подтвердилась.

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