Окупант відкриває вогонь по цивільнім. ДСНС закликає не покидати укриття при можливості
Фото: ДСНС закликає не покидати укриття при можливості (facebook.com/Zhyvytskyy)
Російські військові відкривають вогонь з усього наявного озброєння по цивільнім. ДСНС закликає усіх при можливості не покидати укриття.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС
Згідно з даними ДСНС за останні дні:
- у Харкові снаряд влучив у 9-типоверхівку, внаслідок чого загинула жінка;
- у Сумах внаслідок обстрілу загинув чоловік та було поранено жінку;
- у Київській області внаслідок влучення у житловий будинок снаряду загинули 3 людини;
- у Києві під час обстрілу ангару й багатоповерхівки загинула 2 людини та 6 постраждали;
- вчора у Києві загинули 6 цивільних.
"Цей трагічний список на жаль поповнюється. Тому ми звертаємося до всіх з проханням не наражати себе на небезпеку. Находитись за можливості в укриттях. Дотримуватись попереджувальних сигналів та рекомендацій місцевих органів влади", - пише пресслужба.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що інформація про влучення в пункт захоронення ядерних відходів при обстрілі Києва не підтвердилася.