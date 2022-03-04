Окупант завдав авіаудару по приватним будинкам під Києвом. Серед загиблих є діти

Ворожа армія 4 березня завдала авіаудару по приватним житловим будинкам в Київській області. Авіаудар був здійснений по Мархалівці, що в Глевахівській територіальній громаді Фастівського району, близько 15:24.

Про це повідомили в Національній поліції.

"Станом 16:55 4 березня в с. Мархалівка Фастівського району пожежу в приватних житлових будинках ліквідовано. Внаслідок обстрілу загинуло 5 осіб (з них 3 дітей) , ще одна жінка можливо знаходиться під завалами", - йдеться в повідомленні.

Підрозділами ДСНС евакуйовано 2 дітей з під завалів.

В ДСНС уточнили, що в результаті обстрілу, сталося загоряння більше восьми приватних житлових будинків.

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