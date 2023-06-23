UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ОККО заплатила податків і зборів у першому кварталі 2023 року на понад 3 млрд гривень

Фото: ОККО заплатила податків і зборів у першому кварталі 2023 року на понад 3 млрд гривень (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Група ОККО за перший квартал 2023 року перерахувала до бюджетів та державних фондів 3,231 млрд гривень. Це становить 0,51% усіх надходжень до зведеного бюджету України за цей період.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Так, 837 млн гривень у цих виплатах припадає на податки від операційної діяльності: податок на прибуток, ПДВ (крім сплаченого на митницю при імпорті), роздрібний акциз, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Загалом це на 80,5% більше, ніж за перші три місяці 2022 року.

Ще 2,394 млрд гривень компанії групи ОККО сплатили податків при імпорті товарів.

Також, як зазначається у повідомленні на кожен реалізований літр пального у мережі ОККО сплачено 2,28 гривні податків з операційної діяльності.

Для порівняння: рік тому, у першому кварталі 2022-го цей показник становив 1,40 гривні на 1 літр. А на кожну АЗК ОККО упродовж січня-березня 2023 року припадало в середньому в місяць 710,28 тисяч гривень сплачених податків і зборів з операційної діяльності, що на 87% більше, ніж в аналогічний період торік.

"Кожна сплачена гривня до бюджету - це додаткові кошти на зміцнення армії, на відбудову інфраструктури та на соціальну підтримку. Тому ми мобілізовуємо усі ресурси, щоб продовжувати розвивати бізнес, працювати ще ефективніше, наближати перемогу й підтримувати своїх. І мова тут не тільки про сплату податків – це аксіома, а й про постійну залученість компанії у різноманітних ініціативах, спрямованих на допомогу ЗСУ та українцям, що потерпіли від війни. Станом на кінець травня компанія уже перерахувала 750 мільйонів гривень. І не планує зупинятися", - коментує віцепрезидент ОККО з питань фінансів Назар Купибіда

Нагадаємо, спільно з фондом "Повернись живим" у рамках ініціативи "ОКО ЗА ОКО" компанія передала 325 млн гривень на закупівлю 25 безпілотних розвідувальних комплексів "ШАРК" для ЗСУ, нині триває проект - "Озброїмо ТрО до зубів", мета якого - 400 млн гривень на озброєння для бригад територіальної оборони.

Станом на сьогодні зібрано майже 40% від необхідної суми. В рамках обох проектів компанія відраховує по 1 грн з кожного проданого літра пального Pulls на допомогу ЗСУ.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОККОПодатки