ОККО заплатила податків і зборів у першому кварталі 2023 року на понад 3 млрд гривень

Так, 837 млн гривень у цих виплатах припадає на податки від операційної діяльності: податок на прибуток, ПДВ (крім сплаченого на митницю при імпорті), роздрібний акциз, податок на доходи фізичних осіб, військовий збір, плата за землю, збір на обов'язкове державне пенсійне страхування. Загалом це на 80,5% більше, ніж за перші три місяці 2022 року.

Ще 2,394 млрд гривень компанії групи ОККО сплатили податків при імпорті товарів.

Також, як зазначається у повідомленні на кожен реалізований літр пального у мережі ОККО сплачено 2,28 гривні податків з операційної діяльності.

Для порівняння: рік тому, у першому кварталі 2022-го цей показник становив 1,40 гривні на 1 літр. А на кожну АЗК ОККО упродовж січня-березня 2023 року припадало в середньому в місяць 710,28 тисяч гривень сплачених податків і зборів з операційної діяльності, що на 87% більше, ніж в аналогічний період торік.

"Кожна сплачена гривня до бюджету - це додаткові кошти на зміцнення армії, на відбудову інфраструктури та на соціальну підтримку. Тому ми мобілізовуємо усі ресурси, щоб продовжувати розвивати бізнес, працювати ще ефективніше, наближати перемогу й підтримувати своїх. І мова тут не тільки про сплату податків – це аксіома, а й про постійну залученість компанії у різноманітних ініціативах, спрямованих на допомогу ЗСУ та українцям, що потерпіли від війни. Станом на кінець травня компанія уже перерахувала 750 мільйонів гривень. І не планує зупинятися", - коментує віцепрезидент ОККО з питань фінансів Назар Купибіда

Нагадаємо, спільно з фондом "Повернись живим" у рамках ініціативи "ОКО ЗА ОКО" компанія передала 325 млн гривень на закупівлю 25 безпілотних розвідувальних комплексів "ШАРК" для ЗСУ, нині триває проект - "Озброїмо ТрО до зубів", мета якого - 400 млн гривень на озброєння для бригад територіальної оборони.

Станом на сьогодні зібрано майже 40% від необхідної суми. В рамках обох проектів компанія відраховує по 1 грн з кожного проданого літра пального Pulls на допомогу ЗСУ.