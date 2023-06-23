ОККО заплатила налогов и сборов в первом квартале 2023 года более чем на 3 млрд гривен

Так, 837 млн. гривен в этих выплатах приходится на налоги от операционной деятельности: налог на прибыль, НДС (кроме уплаченного на таможню при импорте), розничный акциз, налог на доходы физических лиц, военный сбор, плата за землю, сбор на обязательное государственное пенсионное страхование. В общей сложности это на 80,5% больше, чем за первые три месяца 2022 года.

Еще 2,394 млрд гривен компании группы ОККО уплатили налоги при импорте товаров.

Также, как отмечается в сообщении на каждый реализуемый литр горючего в сети ОККО уплачено 2,28 гривны налогов с операционной деятельности.

Для сравнения: год назад в первом квартале 2022-го этот показатель составил 1,40 гривны на 1 литр. А на каждый АЗК ОККО в течение января-марта 2023 года приходилось в среднем в месяц 710,28 тысячи гривен уплаченных налогов и сборов по операционной деятельности, что на 87% больше, чем в аналогичный период прошлого года.

"Каждая уплаченная гривна в бюджет - это дополнительные средства на усиление армии, восстановление инфраструктуры и социальную поддержку. Поэтому мы мобилизуем все ресурсы, чтобы продолжать развивать бизнес, работать еще эффективнее, приближать победу и поддерживать своих. И речь здесь не только об уплате налогов – это аксиома, но и о постоянной вовлеченности компании в различные инициативы, направленных на помощь ВСУ и украинцам, пострадавшим от войны. По состоянию на конец мая компания уже перечислила 750 миллионов гривен. И останавливаться не собирается", - комментирует вице-президент ОККО по вопросам финансов Назар Купибида

Напомним, совместно с фондом "Вернись живым" в рамках инициативы "ОКО ЗА ОКО" компания передала 325 млн гривен на закупку 25 беспилотных разведывательных комплексов "ШАРК" для ВСУ, ныне продолжается проект - " Вооружим ТрО до зубов ", цель которого - 400 млн гривен на вооружение для бригад территориальной обороны

На сегодня собрано почти 40% от необходимой суммы. В рамках обоих проектов компания отчисляет по 1 грн с каждого проданного литра горючего Pulls в помощь ВСУ.