ua en ru
Вт, 29 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

ОККО стала "АЗС года 2026" по версии "НафтоРынка"

14:38 29.09.2026 Вт
2 мин
promo
aimg Анна Березина
ОККО стала "АЗС года 2026" по версии "НафтоРынка" ОККО стала победителем конкурса "АЗС года 2026" (фото: ОККО)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Сеть OKKO получила главную награду "АЗС года 2026" от профильного издания "НафтоРынок". Кроме того, ОККО победила в категории "Технологическая АЗС" и стала финалисткой еще в четырех номинациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты премии "АЗС года 2026" от "НафтоРынок".

Победителей конкурса объявили 22 сентября на конференции "PROкачай АЗС 2026".

В какаих категориях победила ОККО

В категории "Технологическая АЗС" жюри отметило решения, которые внедряет ОККО для развития нового формата АЗК и улучшения клиентского опыта.

Среди ключевых технологических решений нового формата – OKKO Drive и селф-сервисы, среди которых: OKKO Pay и кассы самообслуживания. Также собственная цифровая система Smart Kitchen, помогающая ускорить выдачу заказов и минимизировать количество списаний за счет оптимизации процессов.

ОККО стала &quot;АЗС года 2026&quot; по версии &quot;НафтоРынка&quot;
Сеть ОККО получила главную награду премии "АЗС года 2026" (фото: ОККО)

В общей сложности ОККО вошла в финал в шести категориях. Кроме главной и технологической номинаций, сеть стала финалистом в категориях "Самая вкусная АЗС", "Кофейная АЗС", "Стильная АЗС" и "Удобная АЗС".

Что известно о награде "АЗС года 2026"

Конкурс "АЗС года 2026" проводит профильное издание "НафтоРынок". Участников оценивали профессиональное жюри и независимые эксперты.

Среди критериев – комфорт для водителей и пассажиров, современные технологические решения, гастрономические и кофейные предложения, концепция и дизайн АЗК, а также клиентский опыт.

ОККО стала &quot;АЗС года 2026&quot; по версии &quot;НафтоРынка&quot;
Помимо главной награды ОККО стала победителем технической номинации (фото: ОККО)

В этом году конференция "PROкачай АЗС 2026: FOOD&TECH" объединила представителей топливного рынка и смежных направлений.

В течение двух дней участники обсуждали инновации, делились практическими кейсами и представили решения для современных АЗК – от food-направления до технологического оборудования.

Ваша пробна версія Premium закінчиласяВаша пробна версія Premium закінчилася

Напомним, летом сеть ОККО представила новый формат АЗК. Первые комплексы уже работают в Ирпене и Гатном Киевской области.

К 2029 году OKKO планирует инвестировать в развитие нового формата еще 120 млн долларов и реконструировать около 60 действующих АЗК и построить еще 20 новых комплексов.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
АЗС ОККО
Новости
Хмара отложил визиты в Германию и Норвегию из-за усиления ударов РФ по Украине, - источники
Хмара отложил визиты в Германию и Норвегию из-за усиления ударов РФ по Украине, - источники
Аналитика
"Работы не кровоточат": интервью с командиром подразделения ударных НРК NC13
Татьяна Демухкорреспондент РБК-Украина "Работы не кровоточат": интервью с командиром подразделения ударных НРК NC13