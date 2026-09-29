ОККО стала "АЗС года 2026" по версии "НафтоРынка"

Сеть OKKO получила главную награду "АЗС года 2026" от профильного издания "НафтоРынок". Кроме того, ОККО победила в категории "Технологическая АЗС" и стала финалисткой еще в четырех номинациях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты премии "АЗС года 2026" от "НафтоРынок".

Победителей конкурса объявили 22 сентября на конференции "PROкачай АЗС 2026".

В какаих категориях победила ОККО

В категории "Технологическая АЗС" жюри отметило решения, которые внедряет ОККО для развития нового формата АЗК и улучшения клиентского опыта.

Среди ключевых технологических решений нового формата – OKKO Drive и селф-сервисы, среди которых: OKKO Pay и кассы самообслуживания. Также собственная цифровая система Smart Kitchen, помогающая ускорить выдачу заказов и минимизировать количество списаний за счет оптимизации процессов.

Сеть ОККО получила главную награду премии "АЗС года 2026" (фото: ОККО)

В общей сложности ОККО вошла в финал в шести категориях. Кроме главной и технологической номинаций, сеть стала финалистом в категориях "Самая вкусная АЗС", "Кофейная АЗС", "Стильная АЗС" и "Удобная АЗС".

Что известно о награде "АЗС года 2026"

Конкурс "АЗС года 2026" проводит профильное издание "НафтоРынок". Участников оценивали профессиональное жюри и независимые эксперты.

Среди критериев – комфорт для водителей и пассажиров, современные технологические решения, гастрономические и кофейные предложения, концепция и дизайн АЗК, а также клиентский опыт.

Помимо главной награды ОККО стала победителем технической номинации (фото: ОККО)

В этом году конференция "PROкачай АЗС 2026: FOOD&TECH" объединила представителей топливного рынка и смежных направлений.

В течение двух дней участники обсуждали инновации, делились практическими кейсами и представили решения для современных АЗК – от food-направления до технологического оборудования.

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