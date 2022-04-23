Оказываем дальнейшую военную помощь, - Джонсон о разговоре с Зеленским
Премьер Британии Борис Джонсон провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским, в котором сообщил о шагах поддержки для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное сообщение Бориса Джонсона.
"Сегодня я разговаривал с президентом Зеленским, чтобы сообщить ему о последних шагах, которые Великобритания делает для поддержки Украины. Оказываем дальнейшую военную помощь, в том числе и транспортные средства защищенного действия. Мы ввели новые санкции против российских военных. Мы снова откроем наше посольство в Киеве, демонстрируя нашу солидарность с украинским народом. А правительство Великобритании помогает собирать доказательства военных преступлений. Россия должна ответить за свои действия", - написал Борис Джонсон.
В свою очередь, руководитель Офиса президента Андрей Ермак призвал мир предоставить реальные гарантии безопасности Украины после серии военных преступлений РФ.
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