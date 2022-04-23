Надаємо подальшу військову допомогу, - Джонсон про розмову з Зеленським

"Сьогодні я розмовляв з президентом Зеленським, щоб повідомити йому про останні кроки, які Велика Британія робить для підтримки України. Надаємо подальшу військову допомогу, в тому числі і транспортні засоби захищеної дії. Ми ввели нові санкції проти російських військових. Ми знову відкриємо наше посольство в Києві, демонструючи нашу солідарність з українським народом. А уряд Великобританії допомагає збирати докази військових злочинів. Росія має відповісти за свої дії", - написав Борис Джонсон.