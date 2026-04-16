В ОК "Схід" новий командувач: хто тепер керує військами

Оперативне командування "Схід" отримало нового керівника. Ним став генерал-майор Віктор Ніколюк, який раніше керував обороною Чернігівщини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сухопутних військ ЗСУ.
Нового командувача особовому складу представив командувач Сухопутних військ генерал-майор Геннадій Шаповалов. Він також подякував за службу бригадному генералу Дмитру Братішку, який очолював ОК "Схід" до цього часу.
Під час представлення Шаповалов заслухав доповідь про обстановку на фронті та визначив пріоритети для нового керівництва.
"Доручив зосередитися на якісному виконанні бойових завдань, всебічно сприяти розвитку підпорядкованих військових частин, забезпечувати їх боєздатність", - зазначив командувач Сухопутних військ.
Віктор Ніколюк є досвідченим бойовим офіцером. У його послужному списку - командування 92-ю окремою механізованою бригадою та 169-м навчальним центром "Десна".
Також він очолював оперативне командування "Північ".
Генерал-майор став одним із тих, хто зупинив просування російських військ на півночі України на початку 2022 року.
"На початку повномасштабного вторгнення керував обороною Чернігівщини. 10 березня 2022 року отримав звання Героя України", - підкреслили у Сухопутних військах.
