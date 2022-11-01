В ОК "Юг" рассказали, сколько "Калибров" держит Россия в Черном море

В Черном море в настоящее время находится 1 российское судно-носитель "Калибров". Оккупанты могут атаковать Украину 8 крылатыми ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Общая численность группировки врага составляет 7 кораблей и катеров, продолжающих маневрирование вдоль южного побережья Крыма.

"В готовности к применению вооружения в акватории Черного моря находится 1 носитель высокоточных крылатых ракет, снаряженный восемью "Калибрами", - отметили военные.

В ОК "Юг" указали, что противник продолжает применять:

высокоточные ракеты разных систем;

ударные дроны;

другие средства огневого поражения.

Россияне бьют по объектам критической инфраструктуры и прилегающим к линии фронта территориальным громадам.

"Именно поэтому в любой момент будьте готовы адекватно отреагировать на опасность. Продолжайте выполнять алгоритм действий по сигналам воздушной тревоги, не забывайте о правилах двух стен и необходимости находиться в укрытиях", - обратились к гражданам наши воины.