В ОК "Юг" раскрыли подробности российской массированной ракетно-дроновой атаки
В Оперативном командовании "Юг" рассказали подробности об уничтожении воздушных целей во время российского массированного удара по Украине ракетами и дронами, совершенного вчера днем, 15 ноября, на юге страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой заявление спикера ОК "Юг" Владислава Назарова.
Отмечается, что силами и средствами зенитно-ракетных подразделений противовоздушной обороны было сбито:
- 5 крылатых ракет над Николаевской область,
- 1 ракета над Одесской областью в Подольском районе,
- 1 ракета в Черкасской области,
- 3 ракеты в воздухе над Винницкой областью.
В то же время было отмечено попадание по объектам важной инфраструктуры Кировоградской, Винницкой областей и РТЦК.
"Повреждения и разрушения получили также объекты энергетической инфраструктуры в Бериславском районе Херсонщины и на Криворожье. В Зеленодольском обществе ракета попала по территории предприятия", - рассказал спикер ОК "Юг".
Он уточнил, что были повреждены два производственных сооружения. К счастью, обошлось без жертв.
"Во время массированных ракетно-дроновых атак по Украине враг, в нашей зоне ответственности, нанес удар по объектам критической инфраструктуры Кировоградской области, Криворожья и Винницкой области. Продолжаются работы по восстановлению", - рассказал Назаров.
Жертв в указанных районах не было.
Российские оккупанты осуществляли пуски крылатых ракет Х-101 с самолетов-ракетоносцев стратегической авиации Ту-95/Ту-160 с направления Каспийского моря и Ростовской области. С акватории Черного моря зафиксированы пуски крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".
Пораженные воздушные цели
- В зоне ответственности ОК "Юг" силами и средствами противовоздушной обороны сбиты 22 крылатые ракеты.
- Кроме того, 1 "приземлили" подразделения Сухопутных войск.
Также ПВО ВСУ уничтожили:
- 12 ракет над Николаевской областью,
- 7 - над Херсонской областью,
- 2 - над Днепропетровской областью,
- 1 - над Одесской областью,
- 1 - над Винницкой областью.
- Также в небе над Одесской областью был сбит 1 дрон-камикадзе типа "Shahed-136",
- над Николаевской областью - 9 таких дронов,
- над Херсонской областью уничтожен 1 вражеский ударно-разведывательный беспилотник типа "Орион".
Ранее сообщалось, что украинские военные показали видео, как 15 ноября сбили ночью российскую крылатую ракету.
Напомним, военным ВСУ вчера удалось сбить 73 ракеты, а также 10 дронов-камикадзе "Шахед" и один беспилотник "Орлан". Всего же 15 ноября враг выпустил по Украине до 100 ракет, что стало самой массовой атакой с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
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