Под охраной российского корабля: остров Змеиный после захвата впервые показали на фото

На снимке, сделанном в воскресенье компанией Maxar Technologies, видны повреждения некоторых зданий пограничной заставы в результате российских военных ударов, а также российский военный корабль, стоящий на якоре в Черном море недалеко от острова. По данным ВМС Украины, гарнизон на острове отразил две атаки российских войск, но в итоге был вынужден сдаться из-за отсутствия боеприпасов.

На снимке видно, что некоторые из зданий сильно пострадали в результате артиллерийского обстрела. Корабль, замеченный в открытом море, идентифицируется как большой десантный корабль проекта 775.

Остров Змеиный находится примерно в 48 км от южной оконечности материковой части Украины в северо-западной части Черного моря. Хотя его площадь составляет всего около 18 гектаров, в прошлогоднем отчете независимого аналитического центра Атлантического совета он назван ключевым элементом морских территориальных претензий Украины в Черном море.