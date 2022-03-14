Під охороною російського корабля: острів Зміїний після захоплення вперше показали на фото

На знімку, зробленому в неділю компанією Maxar Technologies, видно пошкодження деяких будівель прикордонної застави в результаті російських військових ударів, а також російський військовий корабель, що стоїть на якорі в Чорному морі недалеко від острова. За даними ВМС України, гарнізон на острові відбив дві атаки російських військ, але в підсумку був змушений здатися через відсутність боєприпасів.

На знімку видно, що деякі з будівель сильно постраждали в результаті артилерійського обстрілу. Корабель, помічений у відкритому морі, ідентифікується як великий десантний корабель проекту 775.

Острів Зміїний знаходиться приблизно в 48 км від південного краю материкової частини України в північно-західній частині Чорного моря. Хоча його площа складає всього близько 18 гектарів, в минулорічному звіті незалежного аналітичного центру Атлантичної ради він названий ключовим елементом морських територіальних претензій України в Чорному морі.