Под охраной российского корабля: остров Змеиный после захвата впервые показали на фото
Компания Maxar Technologies опубликовала первый спутниковый снимок Змеиного острова после захвата российской армией. Именно на этом острове украинские пограничники лихо ответили на угрозу российского вторжения выражением, превратившимся в слоган.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
На снимке, сделанном в воскресенье компанией Maxar Technologies, видны повреждения некоторых зданий пограничной заставы в результате российских военных ударов, а также российский военный корабль, стоящий на якоре в Черном море недалеко от острова. По данным ВМС Украины, гарнизон на острове отразил две атаки российских войск, но в итоге был вынужден сдаться из-за отсутствия боеприпасов.
На снимке видно, что некоторые из зданий сильно пострадали в результате артиллерийского обстрела. Корабль, замеченный в открытом море, идентифицируется как большой десантный корабль проекта 775.
Остров Змеиный находится примерно в 48 км от южной оконечности материковой части Украины в северо-западной части Черного моря. Хотя его площадь составляет всего около 18 гектаров, в прошлогоднем отчете независимого аналитического центра Атлантического совета он назван ключевым элементом морских территориальных претензий Украины в Черном море.
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