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Під охороною російського корабля: острів Зміїний після захоплення вперше показали на фото

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Понеділок 14 березня 2022 05:43
Під охороною російського корабля: острів Зміїний після захоплення вперше показали на фото
Автор: Константин Широкун

Компанія Maxar Technologies опублікувала перший супутниковий знімок зміїного острова після захоплення російською армією. Саме на цьому острові українські прикордонники хвацько відповіли на загрозу російського вторгнення виразом, що перетворився на слоган.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

На знімку, зробленому в неділю компанією Maxar Technologies, видно пошкодження деяких будівель прикордонної застави в результаті російських військових ударів, а також російський військовий корабель, що стоїть на якорі в Чорному морі недалеко від острова. За даними ВМС України, гарнізон на острові відбив дві атаки російських військ, але в підсумку був змушений здатися через відсутність боєприпасів.

На знімку видно, що деякі з будівель сильно постраждали в результаті артилерійського обстрілу. Корабель, помічений у відкритому морі, ідентифікується як великий десантний корабель проекту 775.

Острів Зміїний знаходиться приблизно в 48 км від південного краю материкової частини України в північно-західній частині Чорного моря. Хоча його площа складає всього близько 18 гектарів, в минулорічному звіті незалежного аналітичного центру Атлантичної ради він названий ключовим елементом морських територіальних претензій України в Чорному морі.

Під охороною російського корабля: острів Зміїний після захоплення вперше показали на фото

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