Охранные фирмы передавали "ДНР" информацию о стратегических объектах, - СБУ

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Их главный офис находится в Донецке, куда передавалась соответствующая информация

Служба безопасности Украины разоблачила деятельность охранных фирм, которые могли передавать террористической организации "ДНР" информацию об украинских стратегических объектах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, основателями бизнеса являются трое бывших правоохранителей из Донецка.

"В 2014 году они переехали на контролируемую украинской властью территорию, но головной офис продолжал функционировать в Донецке. Злоумышленники получили разрешения "органов власти псевдореспублик" на оказание охранных и противопожарных услуг "государственным предприятиям и учреждениям ДНР", - говорится в сообщении.

На контролируемой украинской властью территории они предоставляли услуги по установке систем безопасности в Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областях.

"Среди клиентов коммерсантов были предприятия, которые относятся к объектам критической инфраструктуры государства. Следователи задокументировали, что информацию, в том числе технического характера, из стратегических предприятий передавали в головной офис в Донецке", - говорится в сообщении.

На данный момент следствие проверяет версию о сотрудничестве бизнесменов с так называемыми "органами государственной безопасности самопровозглашенной ДНР".

Их деятельность была заблокирована на территории 4 регионов страны. Сейчас продолжаются следственные действия с тремя соучредителями охранного бизнеса, По их результатам будет решение о привлечении виновных к ответственности.

Напомним, ранее СБУ задержала агента ФСБ России на передаче секретных данных. Агент собирал данные о разработках в ракетостроении.

Также РБК-Украина писало, что в Северодонецке разоблачили перевозчиков, организовавших поездки в РФ через "ДНР". Перевозчики платили налоги боевикам из неподконтрольных территорий.