Охранника посольства Британии в Германии обвинили в шпионаже в пользу России, - Bloomberg

Британского охранника, работавшего в посольстве Великобритании в столице Германии подозревают в шпионаже. Он собирал и передавал информацию в пользу России.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Bloomberg.
Охранника Дэвида Баллантайна Смита экструдировали из Германии и обвинили в девяти преступлениях в соответствии с Законом о государственной тайне". Согласно данным столичной полицейской службы, мужчина передавал информацию в пользу Российской Федерации.
Смит должен предстать перед судом уже в четверг. Адвоката для него найти не удалось.
Война России против Украины длится сорок два дня. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.