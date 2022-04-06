Охранника посольства Британии в Германии обвинили в шпионаже в пользу России, - Bloomberg

Британского охранника, работавшего в посольстве Великобритании в столице Германии подозревают в шпионаже. Он собирал и передавал информацию в пользу России.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на издание Bloomberg .

Охранника Дэвида Баллантайна Смита экструдировали из Германии и обвинили в девяти преступлениях в соответствии с Законом о государственной тайне". Согласно данным столичной полицейской службы, мужчина передавал информацию в пользу Российской Федерации.

Смит должен предстать перед судом уже в четверг. Адвоката для него найти не удалось.