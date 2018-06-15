К охране правопорядка на Марше равенства в Киеве будет привлечено 5 тыс. правоохранителей

В Киеве во время Марша равенства будут перекрывать улицы в центре города

К охране правопорядка на Марше равенства в Киеве, который запланирован на 17 июня 2018 года, будет привлечено 5 тыс. правоохранителей. Об этом на брифинге сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой.

"Сегодня будем проводить координационное совещание, где будут представители Нацполиции (розыск, кинологи, патрульная служба) мы сегодня будем обсуждать подготовку к массовым мероприятиям, которые будут проходить в воскресенье. Ожидается количество участников около 5 тыс. и соответствующее количество правоохранители будет около 5 тыс.", - заявил Яровой.

Кроме того, Яровой добавил, что сегодня также будет совещание с департаментом коммуникации, чтобы понимать, какие превентивные меры будут проводить правоохранители.

Кроме того, в МВД отметили, что в Киеве во время Марша равенства будут перекрывать улицы в центре города, а также будут установлены металлодетекторы.

Напомним, ранее сообщалось, что уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова подчеркнула недопустимость дискриминации и насилия на Марше равенства в Киеве.