Охрана отстреливалась. Появились новые подробности задержания Шуфрича

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Spravdi.

Народный депутат от партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич задержан при попытке сфотографировать позиции ВСУ. По словам Юрия Бирюкова, его задержал 206-й батальон территориальной обороны.

При задержании Шуфрича его охрана пыталась отстреливаться. В ходе столкновения их задержали и изъяли оружие. При этом на одном из изъятых автоматов был затерт серийный номер. Сам Шуфрич объяснил, что решил «сфотографироваться на фоне местного памятника». Теперь правоохранители и СБУ будут выяснять, были ли в его действиях признаки диверсии.