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Охрана отстреливалась. Появились новые подробности задержания Шуфрича

Автор: Константин Широкун

Охрана народного депутата Шуфрича оказывала вооруженное сопротивление при задержании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Spravdi.

Народный депутат от партии ОПЗЖ Нестор Шуфрич задержан при попытке сфотографировать позиции ВСУ. По словам Юрия Бирюкова, его задержал 206-й батальон территориальной обороны.

При задержании Шуфрича его охрана пыталась отстреливаться. В ходе столкновения их задержали и изъяли оружие. При этом на одном из изъятых автоматов был затерт серийный номер. Сам Шуфрич объяснил, что решил «сфотографироваться на фоне местного памятника». Теперь правоохранители и СБУ будут выяснять, были ли в его действиях признаки диверсии.

Напомним, с начала вторжение России 24 февраля Украина перешла на военное положение.

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