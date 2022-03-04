Терроборона Киева задержала нардепа Шуфрича

Территориальная оборона задержала народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Нестора Шуфрича. Утверждается, что он фотографировал один из постов 206-го батальона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook депутата Киевсовета Александра Погребиского.

"206 батальон задержал Шуфрича… Решил пофотографировать один из постов нашего батальона", - сообщил он.

Напомним, ранее в поезде, который направлялся во Львов, задержали Владимира Рубана - руководитель штаба общественной организации "Офицерский корпус", который фигурировал в деле о содействии "ЛДНР". За что его задержали, не сообщалось.

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