Охорона відстрілювалася. З'явилися нові подробиці затримання Шуфрича

Охорона народного депутата Шуфрича чинила збройний опір при затриманні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Spravdi.
Народний депутат від Партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич затриманий при спробі сфотографувати позиції ЗСУ. За словами Юрія Бірюкова, його затримав 206-й батальйон територіальної оборони.
При затриманні Шуфрича його охорона намагалася відстрілюватися. В ході зіткнення їх затримали та вилучили зброю. При цьому на одному з вилучених автоматів був затертий серійний номер. Сам Шуфрич пояснив, що вирішив «сфотографуватися на тлі місцевого пам'ятника». Тепер правоохоронці та СБУ з'ясовуватимуть, чи були в його діях ознаки диверсії.
Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.
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