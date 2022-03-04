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Охорона відстрілювалася. З'явилися нові подробиці затримання Шуфрича

Автор: Константин Широкун

Охорона народного депутата Шуфрича чинила збройний опір при затриманні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Spravdi.

Народний депутат від Партії ОПЗЖ Нестор Шуфрич затриманий при спробі сфотографувати позиції ЗСУ. За словами Юрія Бірюкова, його затримав 206-й батальйон територіальної оборони.

При затриманні Шуфрича його охорона намагалася відстрілюватися. В ході зіткнення їх затримали та вилучили зброю. При цьому на одному з вилучених автоматів був затертий серійний номер. Сам Шуфрич пояснив, що вирішив «сфотографуватися на тлі місцевого пам'ятника». Тепер правоохоронці та СБУ з'ясовуватимуть, чи були в його діях ознаки диверсії.

Нагадаємо, з початку вторгнення Росії 24 лютого Україна перейшла на воєнний стан.

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