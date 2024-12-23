Охороняв російські катівні під час окупації Херсону: правоохоронці затримали зловмисника

Зрадником виявився молодший інспектор місцевого слідчого ізолятора, який перейшов на бік окупантів під час тимчасової окупації міста.

Повідомляється, що на початку повномасштабного вторгнення РФ інспектор підтримав росіян і отримав "посаду" охоронця в катівні, створеній у будівлі захопленого СІЗО.

Відомо, що зловмисник відповідав за охорону камер, де утримували місцевих мешканців, переважно учасників руху опору на півдні України.

Окрім цього, чоловік залучав знайомих до співпраці з окупантами, пропонуючи роботу в "установі" РФ із "зарплатою" в рублях і гарантіями "лояльності" з боку агресора.

Після звільнення Херсона зрадник намагався переховуватися, постійно змінюючи місця проживання. Однак правоохоронці встановили його місцезнаходження та провели затримання.

У підозрюваного було вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

Зазначається, що затриманому вже було оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 - державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану;

ч. 7 ст. 111-1 - колабораційна діяльність.

Наразі колаборант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: затримання зловмисника (t.me SBUkr)

Минулого місяця правоохоронці затримали сімох колаборантів у Херсонської області.