Охороняв російські катівні під час окупації Херсону: правоохоронці затримали зловмисника

Спільна операція Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань у Херсоні завершилася затриманням чергового колаборанта. Під час окупації він був охоронцем російської катівні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Зрадником виявився молодший інспектор місцевого слідчого ізолятора, який перейшов на бік окупантів під час тимчасової окупації міста.
Повідомляється, що на початку повномасштабного вторгнення РФ інспектор підтримав росіян і отримав "посаду" охоронця в катівні, створеній у будівлі захопленого СІЗО.
Відомо, що зловмисник відповідав за охорону камер, де утримували місцевих мешканців, переважно учасників руху опору на півдні України.
Окрім цього, чоловік залучав знайомих до співпраці з окупантами, пропонуючи роботу в "установі" РФ із "зарплатою" в рублях і гарантіями "лояльності" з боку агресора.
Після звільнення Херсона зрадник намагався переховуватися, постійно змінюючи місця проживання. Однак правоохоронці встановили його місцезнаходження та провели затримання.
У підозрюваного було вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.
Зазначається, що затриманому вже було оголошено підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
Наразі колаборант перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
Фото: затримання зловмисника (t.me SBUkr)
Минулого місяця правоохоронці затримали сімох колаборантів у Херсонської області.
Також нещодавно було засуджено до 15 років ув'язнення шістьох зрадників України.
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