RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны

Охранял российские застенки во время оккупации Херсона: правоохранители задержали злоумышленника

Иллюстративное фото: СБУ задержала корректировщицу РФ (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Нина Еланская

Совместная операция Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований в Херсоне завершилась задержанием очередного коллаборанта. Во время оккупации он был охранником российского застенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Предателем оказался младший инспектор местного следственного изолятора, который перешел на сторону оккупантов во время временной оккупации города.

Сообщается, что в начале полномасштабного вторжения РФ инспектор поддержал россиян и получил "должность" охранника в застенках, созданных в здании захваченного СИЗО.

Известно, что злоумышленник отвечал за охрану камер, где удерживали местных жителей, преимущественно участников движения сопротивления на юге Украины.

Кроме этого, мужчина привлекал знакомых к сотрудничеству с оккупантами, предлагая работу в "учреждении" РФ с "зарплатой" в рублях и гарантиями "лояльности" со стороны агрессора.

После освобождения Херсона предатель пытался скрываться, постоянно меняя места жительства. Однако правоохранители установили его местонахождение и провели задержание.

У подозреваемого был изъят мобильный телефон с доказательствами преступной деятельности.

Отмечается, что задержанному уже было объявлено подозрение по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 2 ст. 111 - государственная измена, совершенная в условиях военного положения;
  • ч. 7 ст. 111-1 - коллаборационная деятельность.

Сейчас коллаборационист находится под стражей. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Фото: задержание злоумышленника (t.me SBUkr)

В прошлом месяце правоохранители задержали семерых коллаборационистов в Херсонской области.

Также недавно были приговорены к 15 годам заключения шесть предателей Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныХерсонГБР